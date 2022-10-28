Политолог из США поймал Запад на непонимании того, что творится на Украине

Запад слабо представляет цели Украины, её потери и ход боевых действий. Такое мнение высказал Джошуа Хумински, директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса.

"Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о её потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ", — утверждает специалист в статье для журнала Hill.

Украинские власти, по мнению Хумински, вполне успешно держат информационную среду под контролем — таким образом, это формирует неправильную картину для западных союзников. Вместе с тем Запад намеренно закрывает глаза на вероятный исход конфликта, поскольку опасается споров среди союзников, полагает политолог.

"Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России", — предупреждает автор.