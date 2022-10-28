Байден оценил слова Путина о ядерном оружии

Ранее президент РФ сообщил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения . Глава государства призывал тех, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, прочесть российскую военную доктрину.

"Я думаю, если у него [Путина] нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своём подходе к этому. Он может всё это завершить, уйдя с Украины", — сказал Байден в разговоре с телеканалом.