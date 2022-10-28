Байден оценил слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание ядерного оружия Путиным идёт вразрез с заявлениями не применять его
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия его российским коллегой Владимиром Путиным противоречат заявлениям об отсутствии намерений применять этот вид вооружения. Об этом американский лидер заявил телеканалу Newsnation.
Ранее президент РФ сообщил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения. Глава государства призывал тех, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, прочесть российскую военную доктрину.
"Я думаю, если у него [Путина] нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своём подходе к этому. Он может всё это завершить, уйдя с Украины", — сказал Байден в разговоре с телеканалом.
Напомним, Путин ранее также предупредил, что пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
ТАСС / AP / Patrick Semansky