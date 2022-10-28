SpaceX запустила ракету-носитель с 53 микроспутниками Starlink
Компания SpaceX 27 октября запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведётся на сайте компании.
Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг, штат Калифорния, в 18:14 по местному времени (04:14 мск). На низкую околоземную орбиту будет выведено 53 мини-спутника.
Ранее Лайф писал, что компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находилось также 53 мини-спутника, предназначенных для обеспечения функционирования интернет-сети Starlink.
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ТАСС / АР / Malcolm Denemark