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28 октября, 01:48

SpaceX запустила ракету-носитель с 53 микроспутниками Starlink

Компания SpaceX 27 октября запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведётся на сайте компании.

Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг, штат Калифорния, в 18:14 по местному времени (04:14 мск). На низкую околоземную орбиту будет выведено 53 мини-спутника.

SpaceX отправила в космос ещё 34 спутника сети Starlink

SpaceX отправила в космос ещё 34 спутника сети Starlink

Ранее Лайф писал, что компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находилось также 53 мини-спутника, предназначенных для обеспечения функционирования интернет-сети Starlink.

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ТАСС / АР / Malcolm Denemark

Юлия Коновалова

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