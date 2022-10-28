"Великая иллюзия": Врач оценил влияние алкоголя на принятие решений

Всякий раз перед принятием серьёзного решения следует обдумывать его потенциальные последствия — употребление алкоголя может ускорить этот процесс, в том числе за счёт смены приоритетов. Такое предупреждение сделал врач – психиатр-нарколог Василий Шуров. Специалист сообщил, что люди под влиянием спиртных напитков ориентируются не на факты или обязательства, а на собственные желания.

Если человек тревожный и у него есть проблемы с принятием решений, то после употребления алкоголя ему становится проще сделать выбор, сказал врач. Это происходит за счёт растормаживания нервной системы и небольшого отключения коры головного мозга.

"В таком состоянии мы больше ориентируемся на свои желания, а не на разум. То есть "надо" уступает "хочу" под влиянием алкоголя", — пояснил Шуров в интервью радио Sputnik.

В состоянии алкогольного опьянения человек оценивает ситуацию слишком оптимистично, и от этого страдает качество принятого решения. Таким образом, утверждения о том, что алкоголь помогает принимать решения, Шуров назвал великой иллюзией.

"Это великая иллюзия, что алкоголь может помочь принять важное решение. Он может помочь принять ошибочное решение, которое потом нельзя будет исправить", — подчеркнул он.