МАГАТЭ увеличит число экспертов на объектах Украины
Гросси: МАГАТЭ разместит экспертов на Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено увеличить число экспертов на объектах Украины, об этом сообщил гендиректор ведомства Рафаэль Гросси.
"Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", — сказал он журналистам, передаёт РИА "Новости".
В списке этих объектов глава агентства перечислил Чернобыльскую АЭС, а также Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные станции.
Ранее, напомним, Гросси после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что никто не желает наступления ядерной катастрофы. Лайф напоминает, что директор МАГАТЭ встречался с президентом России 11 октября. В ходе переговоров Путин заявил, в частности, что Россия сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий.
ТАСС / ЕРА / JIM LO SCALZO