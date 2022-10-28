МАГАТЭ увеличит число экспертов на объектах Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено увеличить число экспертов на объектах Украины, об этом сообщил гендиректор ведомства Рафаэль Гросси.

"Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", — сказал он журналистам, передаёт РИА "Новости".