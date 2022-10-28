Украинских беженцев в Шотландии выгоняют на улицу перед самыми холодами

В Шотландии беженцам с Украины дали меньше месяца для того, чтобы покинуть отель, в котором они проживали. По информации Scottish Daily Express, гостиница находится в селе Киллин.

"Аннулирование контракта со стороны Правительства Шотландии на размещение вынудит украинских беженцев покинуть место жительства менее чем через месяц. Тем, кто приютился в отеле Killin, дали время до 18 ноября, чтобы уехать", — говорится в материале газеты.

Как рассказала 19-летняя украинка Анфиса Игнатова, проживающая в этом отеле с матерью, решение шотландского правительства стало для них "действительно плохой новостью". При этом граждан заверили, что они не останутся жить на улице и будут подобраны варианты для размещения, но на это нужно время.

Издание напоминает, что беженцев с Украины разместили в отеле в рамках правительственной программы, при этом номера им забронировали до конца марта 2023 года. Управляющий отелем Killin Партхив Вьяс признался, что аннулирование контракта на проживание граждан Украины для него тоже стало неожиданностью.

"Ранее контракт был продлён до 31 марта, мы всё подтвердили и согласовали на Рождество и зиму. Мы не предвидели всего этого", — сказал он.