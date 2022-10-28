Разведчики помешали украинским войскам проникнуть в ЛНР

Украинские военные не смогут пройти незамеченными через линию обороны Луганской Народной Республики (ЛНР), об этом сообщил разведчик группировки "Отважные", который находится на Краснолиманском направлении в Донбассе. Противник, по его словам, в последние дни пытается чаще контратаковать позиции российских войск, искать слабые места в обороне.

"Это всё вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника", — приводит слова разведчика РИА "Новости".

Боец группировки добавил, что, несмотря на большую протяжённость линии обороны, любые передвижения или попытки украинских войск углубиться в неё заранее вскроются. Разведчик заверил, что военные предпримут все необходимые меры по противодействию этим попыткам, поэтому ни одно действие ВСУ не пройдёт незамеченным.

"Линия обороны проходит по большому участку фронта, поэтому, если где-то будет передвижение войск, если где-то будет их уход, также всё будет фиксироваться и [будет] подано старшим начальникам, которые будут принимать соответствующие решения по нашей перегруппировке или по усилению одного из участков. Поэтому противник не сможет оказаться в каком-то месте внезапно незамеченным, это будет заранее вскрыто, и этот участок фронта будет усилен", — подчеркнул он.