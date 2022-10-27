Боец ВСУ выдал преступный приказ командира в Сватове, который отказался выполнять
СМИ: ВСУ хотят ударить по медучреждению в Сватове и обвинить Россию
Украина готовит очередную провокацию. На этот раз ВСУ планируют ударить по медицинскому учреждению в городе Сватово ЛНР, обвинив в этом Россию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники.
"Вооружённые формирования Украины рассматривают вариант нанесения огневого поражения по медицинскому учреждению города Сватово", — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что о провокации стало известно от украинского военнослужащего, который отказался выполнять этот приказ. Также информацию подтвердили и в разведке.
А ранее Лайф писал, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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