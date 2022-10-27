Путин заявил, что отмена плановых проверок бизнеса в РФ будет продлена на 2023 год

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет продлён мораторий на плановые проверки бизнеса и распространится на 2023 год.

"Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса, и мы продлим этот режим и на 2023 год", — отметил Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".