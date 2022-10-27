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27 октября, 16:47

Путин заявил, что отмена плановых проверок бизнеса в РФ будет продлена на 2023 год

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет продлён мораторий на плановые проверки бизнеса и распространится на 2023 год.

"Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса, и мы продлим этот режим и на 2023 год", отметил Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин признался, что не может представить себя Хрущёвым времён Карибского кризиса

Путин признался, что не может представить себя Хрущёвым времён Карибского кризиса

Ранее глава государства заметил, что иностранные компании лишь создают видимость окончательного ухода с российского рынка, продавая свой бизнес за символические деньги местному менеджменту и оставляя за собой право вернуться.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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