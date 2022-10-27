Путин заявил, что отмена плановых проверок бизнеса в РФ будет продлена на 2023 год
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет продлён мораторий на плановые проверки бизнеса и распространится на 2023 год.
"Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса, и мы продлим этот режим и на 2023 год", — отметил Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее глава государства заметил, что иностранные компании лишь создают видимость окончательного ухода с российского рынка, продавая свой бизнес за символические деньги местному менеджменту и оставляя за собой право вернуться.
LIFE / Павел Баранов