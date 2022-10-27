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27 октября, 16:40

Путин: США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию

США когда-нибудь догонят Россию в вопросе создания гиперзвукового оружия, но пока не догнали, считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна будет продолжать и дальше развиваться в этом направлении.

"Нам, в принципе, ничего не нужно, мы самодостаточно себя чувствуем. Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому оружию, это очевидно. Высокотехнологичная страна, это только вопрос времени. Но пока не догнали, у нас всё есть", — сказал Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также отметил готовность России к решению "любых вопросов" и сотрудничеству. Президент напомнил, что Москва в декабре прошлого года уже предлагала США продолжить диалог по стратегической стабильности.

"Они нам ничего не ответили. Тишина. Если хотят, мы готовы. А если не хотят — не надо", — продолжил российский лидер.

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Ранее президент заявил, что Москва прекрасно знала о том, как НАТО полным ходом осваивало украинскую территорию, и поэтому он не считает, что Россия недооценила Украину как противника. При этом "чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее", добавил Путин.

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ТАСС / Минобороны России

Ирина Фальке

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