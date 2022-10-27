Путин: Когда я работаю, никогда не думаю об исторических свершениях

Президент РФ Владимир Путин признался, что во время работы никогда не думает об исторических свершениях, а руководствуется интересами народа и российского государства. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Когда я работаю, я не думаю об исторических свершениях. Я исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. И в этом смысле обстоятельства, в которых страна живёт, формируют любого человека, в том числе и меня", — отметил глава государства.

Также Путин ответил на вопрос, чувствует ли он страх, находясь под таким колоссальным давлением. Президент подчеркнул, что если бы он боялся, то ничего бы не делал.

"Не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое занимаю. Я должен руководствоваться интересами народа и российского государства. Я это и делаю", — добавил президент РФ.