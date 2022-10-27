Путин заверил, что Россия не будет навязывать Еревану пути решения конфликта с Баку

Россия выступает за подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, однако Москва не будет ничего навязывать Еревану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Вопрос — какой вариант избрать? Это дело Армении, армянского народа и армянского руководства", — пояснил глава государства.

По его словам, Россия поддержит любой вариант решения, если он приведёт к миру. При этом "мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать", подчеркнул Путин.