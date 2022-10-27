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27 октября, 16:28

Путин оценил идею перенести столицу России из Москвы

Президент России Владимир Путин оценил идею переноса столицы из Москвы в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства признал, что в настоящее время действительно идут такие обсуждения, однако сам он не видит необходимости их воплощения в реальность. Путин напомнил, что столицу и раньше неоднократно переносили.Тем не менее исторически и ментально сложилось так, что центр России ассоциируется именно с Москвой.

Президент также указал на наличие проблем в развитии столицы как мегаполиса, однако под руководством мэра Сергея Собянина они решаются "гораздо лучше, чем во многих других странах мира". Градоначальник уже много сделал для развития Москвы и комфорта её жителей, считает Путин. Он поделился и своей идеей относительно столицы.

"Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве существует. И я сторонник делать так, как в некоторых других странах: децентрализовать эти полномочия и компетенции столичные в других регионах. Например, судебный центр делаем в Санкт-Петербурге. И центральные власти могли бы быть рассредоточены по регионам, это пошло бы на пользу", — добавил президент.

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Кстати, в ходе поздравления москвичей 10 сентября с 875-летием столицы Путин отметил, что Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. Он добавил, что столица имеет очарование в уютных парках, переулках и улицах, а также насыщена деловыми и культурными событиями. По словам главы государства, столица страны органично соединяет вековую мудрость и энергию молодости.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

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