Путин оценил идею перенести столицу России из Москвы

Президент России Владимир Путин оценил идею переноса столицы из Москвы в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства признал, что в настоящее время действительно идут такие обсуждения, однако сам он не видит необходимости их воплощения в реальность. Путин напомнил, что столицу и раньше неоднократно переносили.Тем не менее исторически и ментально сложилось так, что центр России ассоциируется именно с Москвой.

Президент также указал на наличие проблем в развитии столицы как мегаполиса, однако под руководством мэра Сергея Собянина они решаются "гораздо лучше, чем во многих других странах мира". Градоначальник уже много сделал для развития Москвы и комфорта её жителей, считает Путин. Он поделился и своей идеей относительно столицы.

"Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве существует. И я сторонник делать так, как в некоторых других странах: децентрализовать эти полномочия и компетенции столичные в других регионах. Например, судебный центр делаем в Санкт-Петербурге. И центральные власти могли бы быть рассредоточены по регионам, это пошло бы на пользу", — добавил президент.