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27 октября, 16:11

Путин: Россия прошла пик трудностей, связанных с валом санкций

Россия прошла пик трудностей, связанных с валом западных санкций. Об этом со ссылкой на экспертов сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Эксперты считают, что пик трудностей, связанных с валом санкций, пройден, российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Ещё много нужно будет сделать, чтобы новые цепочки поставок создать, понизить издержки. Но пик трудностей пройден", — подчеркнул глава государства.

Путин: Санкции против РФ будут только усиливаться, нужны эффективные планы действий

Путин: Санкции против РФ будут только усиливаться, нужны эффективные планы действий

Ранее в ходе этого выступления Владимир Путин подчеркнул, что Россия является великой страной и нынешняя международная обстановка и успешное противостояние Москвы западным санкциям это доказали.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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