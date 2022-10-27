Путин: Россия прошла пик трудностей, связанных с валом санкций

Россия прошла пик трудностей, связанных с валом западных санкций. Об этом со ссылкой на экспертов сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Эксперты считают, что пик трудностей, связанных с валом санкций, пройден, российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Ещё много нужно будет сделать, чтобы новые цепочки поставок создать, понизить издержки. Но пик трудностей пройден", — подчеркнул глава государства.