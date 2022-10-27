Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" указал на бредовость заявлений о том, что Россия каким-то образом сама обстреливает Запорожскую АЭС.

"Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС, там же войска находятся наши", — сказал глава государства.