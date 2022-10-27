Путин резко ответил на заявления об обстрелах ЗАЭС российскими военными
Путин указал на бредовость заявлений об обстрелах ЗАЭС со стороны России
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" указал на бредовость заявлений о том, что Россия каким-то образом сама обстреливает Запорожскую АЭС.
"Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС, там же войска находятся наши", — сказал глава государства.
Ранее Путин напомнил, что Россию "просто послали подальше" при попытках договориться о нерасширении НАТО. И последняя попытка обсудить эту проблему в конце прошлого года в очередной раз провалилась, заявил он.
LIFE / Павел Баранов