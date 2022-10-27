Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе специальной военной операции на Украине. Заявление прозвучало на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю", — заверил глава государства.