Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе специальной военной операции на Украине. Заявление прозвучало на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю", — заверил глава государства.
Вместе с тем российский лидер выразил абсолютное убеждение, что всё происходящее в конечном счёте идёт на благо России и на пользу её будущему.
Ранее в ходе того же выступления Путин предупредил, что у Запада никогда не получится "смахнуть" Россию с политической карты, уничтожить нашу страну. Он отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.
LIFE / Павел Баранов