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27 октября, 15:39

Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе специальной военной операции на Украине. Заявление прозвучало на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю", — заверил глава государства.

Вместе с тем российский лидер выразил абсолютное убеждение, что всё происходящее в конечном счёте идёт на благо России и на пользу её будущему.

Путин: У РФ за последний год были не только экономические потери, но и огромные приобретения

Путин: У РФ за последний год были не только экономические потери, но и огромные приобретения

Ранее в ходе того же выступления Путин предупредил, что у Запада никогда не получится "смахнуть" Россию с политической карты, уничтожить нашу страну. Он отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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