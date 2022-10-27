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27 октября, 15:30

В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с пищевой молью

Одно из насекомых, которое может завестись у вас дома и навредить пищевым запасам, — пищевая моль (или южная огнёвка). Она любит лакомиться пшеницей, кукурузой, рожью, рисом, пшеном, семенами подсолнечника и кондитерскими изделиями. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области рассказало о методах борьбы с вредителем. Советами ведомства поделилась газета "Петербургский дневник".

Размножается теплолюбивое насекомое в зернохранилищах, на пищевых предприятиях и в жилых помещениях. Чтобы не допустить появления незваного гостя, не рекомендуется покупать в больших количествах вышеперечисленные продукты. Особенно если речь идёт о крупах, сахаре и макаронных изделиях.

Если же насекомое объявилось в ваших запасах, то их нужно сначала заморозить, а потом выбросить. Место, где была обнаружена огнёвка, необходимо хорошо почистить, вымыть с мылом, а после этого проветрить и просушить.

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Матвей Шандрыголов
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