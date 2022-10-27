Путин: У РФ за последний год были не только экономические потери, но и огромные приобретения

Россия за последний год на фоне проведения специальной военной операции на Украине несла экономические потери, однако, несмотря на это, были и огромные приобретения. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением СВО. Я всё время об этом думаю. Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения", — сказал Путин.

По словам главы государства, в конечном счёте всё это идёт стране на пользу, поскольку такие изменения связаны с укреплением её суверенитета по каждому из направлений и в особенности в экономической сфере.

"Ведь ещё недавно мы сами думали с тревогой, что превращаемся в полуколонию. Мы ничего не можем без наших партнёров сделать: ни рынков сбыта, ни новейших технологий. Стоит щёлкнуть — и у нас развалится. А нет, ничего не развалилось", — подчеркнул президент.