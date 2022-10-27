Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине

Открытое признание Запада в финансировании государственного переворота на Украине в 2014 году нельзя назвать иначе, как хамство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что западные лидеры называют стремление других стран к демократии в международных делах "подрывом либерального порядка", основанного на "правилах". Тогда как сами разворачивают торговые экономические войны, санкции, бойкоты, "цветные революции", а также готовят и проводят разного рода перевороты.

"Один из них привёл к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто", — сказал Путин.