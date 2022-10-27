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27 октября, 15:15

Путин: Россия будет помнить, какую цену заплатила в борьбе с терроризмом на Кавказе

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране всегда будут помнить, какая цена была заплачена за борьбу с терроризмом на Кавказе в 90-е годы прошлого века.

"В 2000 году, после избрания президентом, с чем столкнулся и всегда буду об этом помнить: помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал", — заявил глава государства, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, Запад поддерживал террористов финансово, экономически и политически. Однако Россия смогла всё это пережить. Достичь победы удалось благодаря во многом чеченскому народу.

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Глава государства заявил, что большинство стран требуют демократии в международных делах и не принимают диктат отдельных государств, тем самым применяя принципы народовластия на уровне международных отношений.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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