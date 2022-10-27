Путин назвал уничтожение "Северных потоков" запредельным шагом Запада
Уничтожение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" является запредельным шагом Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В ходе выступления российский лидер перечислил несколько недавних шагов западных стран, направленных на дестабилизацию ситуации в мире. В их числе и диверсии на "Северных потоках".
"Плюс к этому ещё и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", — подчеркнул глава государства и добавил, что "власть над миром — это как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре".
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
LIFE / Павел Баранов