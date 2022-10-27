Путин назвал уничтожение "Северных потоков" запредельным шагом Запада

В ходе выступления российский лидер перечислил несколько недавних шагов западных стран, направленных на дестабилизацию ситуации в мире. В их числе и диверсии на "Северных потоках".

"Плюс к этому ещё и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", — подчеркнул глава государства и добавил, что "власть над миром — это как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре".