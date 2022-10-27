Путин процитировал Солженицына, рассуждая о политике Запада
Президент России Владимир Путин процитировал известную гарвардскую речь писателя Александра Солженицына, говоря о политике западных стран, в которых наблюдается "ослепление превосходством". Заявление он сделал, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Ещё в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно "длящееся ослепление превосходством" — вот это всё и происходит до сих пор, — которое "поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем". Семьдесят восьмой год, но ничего не поменялось", — заявил Путин.
По словам российского лидера, за прошедшие с того момента почти 50 лет данное "ослепление" приобрело "уродливые формы", особенно после возникновения однополярного мира.
Ранее глава государства заметил, что Россия, даже в условиях глобальных конфликтов, никогда не считала себя врагом Запада.
LIFE / Павел Баранов