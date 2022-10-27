Путин — о признании США в убийстве генерала Сулеймани: Вообще охамели
Запад "охамел и ничего не стесняется", публично признаваясь в финансировании госпереворота на Украине и убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Президент России Владимир Путин назвал хамством признание США в убийстве Сулеймани. Видео © LIFE
"Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли, Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно относиться, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: "Да, мы убили". Что это такое вообще, мы где живём?" — подчеркнул он.
Путин напомнил, что Запад пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты, что привело к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. И во всём этом западные страны спокойно сознаются.
Генерал Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, которую провели США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.
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