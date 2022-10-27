Путин — о признании США в убийстве генерала Сулеймани: Вообще охамели

Запад "охамел и ничего не стесняется", публично признаваясь в финансировании госпереворота на Украине и убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

Президент России Владимир Путин назвал хамством признание США в убийстве Сулеймани. Видео © LIFE

"Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли, Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно относиться, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: "Да, мы убили". Что это такое вообще, мы где живём?" — подчеркнул он.