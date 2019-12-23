Удар точно в машину. Появились кадры с места ликвидации иранского генерала

Жители Багдада делятся в соцсетях видео с места ликвидации Соединёнными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани у аэропорта столицы Ирака. На этих кадрах видно, что удар пришёлся точно в машину, в которой ехал один из лидеров иранских вооружённых сил. Обгоревший остов с останками находившихся в авто людей лежит на дороге, и вокруг не видно воронок или каких-либо других разрушений.