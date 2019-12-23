Удар точно в машину. Появились кадры с места ликвидации иранского генерала

Жители Багдада делятся в соцсетях видео с места ликвидации Соединёнными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани у аэропорта столицы Ирака. На этих кадрах видно, что удар пришёлся точно в машину, в которой ехал один из лидеров иранских вооружённых сил. Обгоревший остов с останками находившихся в авто людей лежит на дороге, и вокруг не видно воронок или каких-либо других разрушений.
Напомним, власти Ирана подтвердили факт гибели командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани. В Министерстве обороны США пояснили, что он убит с ведома президента Дональда Трампа. В Пентагоне назвали это "решительными оборонительными действиями", цель которых — "защитить персонал США за рубежом", предотвратив новые атаки на объекты Штатов на Ближнем Востоке.
Бывший глава КСИР, а ныне секретарь Совета целесообразности Мохсен Резайи пообещал, что Иран "жестоко отомстит США".