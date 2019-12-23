Иран пообещал жёстко отомстить США за убийство генерала Сулеймани

Иран отомстит Соединённым Штатам за убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в Ираке. Такое заявление сделал бывший глава КСИР, а ныне секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи.

Напомним, ранее Пентагон подтвердил, что Сулеймани ликвидирован в результате ракетного удара рядом с аэропортом Багдада. Генерал ехал там в автомобиле, удар пришёлся точно в машину, она была полностью разрушена.