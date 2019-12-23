Пентагон подтвердил, что иранский генерал убит по приказу Трампа

Министерство обороны США подтвердило информацию о том, что глава иранского элитного спецподразделения Касем Сулеймани убит Соединёнными Штатами и с ведома президента страны Дональда Трампа.

В Пентагоне заявили, что это были "решительные оборонительные действия", цель которых — "защитить персонал США за рубежом", предотвратив новые атаки на объекты Штатов на Ближнем Востоке.

Власти Ирана уже подтвердили, что Касем Сулеймани погиб.

Напомним, накануне вечером появились сообщения о том, что нанесён ракетный удар по району, прилегающему к аэропорту Багдада. Сообщалось, что упало несколько ракет, причём одна из них угодила прямо в машину. И ПВО сил коалиции якобы отразила часть удара.

Однако затем выяснилось, что это была операция США. Её целями стали Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис — лидер шиитского ополчения Ирака, которого Госдеп обвинил в организации нападения на Посольство США в Багдаде.