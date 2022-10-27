Путин: Россию никогда не получится "смахнуть" с политической карты
Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
У Запада никогда не получится "смахнуть" Россию с политической карты, уничтожить нашу страну. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Путин напомнил сценарий, который Запад разыгрывает во многих странах: он пытается превратить государство в инструмент для достижения собственных геополитических целей, тех же, кто не подчиняется, ждут санкции и госперевороты.
"А в конечном итоге, если вообще ничего не удаётся сделать, цель одна — уничтожить, смахнуть с политической карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России реализовать такой сценарий", — напомнил президент.
Путин подчеркнул, что Россия не бросает вызов и не становится гегемоном, а отстаивает своё право на существование и свободное развитие.
Ранее в ходе того же выступления Путин отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд ряд шагов на обострение международной обстановки. Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.