Путин: Россию никогда не получится "смахнуть" с политической карты

У Запада никогда не получится "смахнуть" Россию с политической карты, уничтожить нашу страну. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

Путин напомнил сценарий, который Запад разыгрывает во многих странах: он пытается превратить государство в инструмент для достижения собственных геополитических целей, тех же, кто не подчиняется, ждут санкции и госперевороты.

"А в конечном итоге, если вообще ничего не удаётся сделать, цель одна — уничтожить, смахнуть с политической карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России реализовать такой сценарий", — напомнил президент.