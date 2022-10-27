Путин: России никто не смеет диктовать, на каких принципах строить общество

Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах мы должны строить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Традиционные ценности не какой-то фиксированный сборник постулатов, нет. Это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы должны строить своё будущее", — подчеркнул президент.