Путин: России никто не смеет диктовать, на каких принципах строить общество
Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах мы должны строить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"Традиционные ценности не какой-то фиксированный сборник постулатов, нет. Это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы должны строить своё будущее", — подчеркнул президент.
Ранее глава государства, говоря об отмене русской культуры, напомнил, что история расставит всё на свои места. По его словам, "Достоевский, Пушкин, Чайковский и другие великие деятели русской культуры будут жить, как бы кому этого ни не хотелось".
LIFE / Павел Баранов