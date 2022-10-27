Захарова определила точный день "исхода" Собчак из России по фото её "паспорта, которого нет"
Предполагаемый израильский паспорт Ксении Собчак. Обложка © t.me / Тина Канделаки
Российская телеведущая Ксения Собчак фактически "переехала" из России ещё в марте этого года. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фото страниц "израильского паспорта" журналистки, которое ранее опубликовала Тина Канделаки.
"Как написано на иврите в "паспорте, которого нет", "страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года". Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело", — констатировала Захарова.
Напомним, накануне в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак, предварительно, тоже проходит по данному делу как подозреваемая. Но она успела уехать из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.