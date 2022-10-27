Захарова определила точный день "исхода" Собчак из России по фото её "паспорта, которого нет"

Российская телеведущая Ксения Собчак фактически "переехала" из России ещё в марте этого года. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фото страниц "израильского паспорта" журналистки, которое ранее опубликовала Тина Канделаки .

"Как написано на иврите в "паспорте, которого нет", "страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года". Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело", — констатировала Захарова.