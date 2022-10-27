Путин — об отмене русской культуры: История расставит всё на свои места
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что история всё расставит на свои места, говоря об отмене на Западе произведений великих русских писателей, художников и других деятелей искусства.
"История расставит, безусловно, всё на свои места и отменит не величайшие общепризнанные произведения гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей зашкаливает, вот только имён их никто не вспомнит", — заявил Путин.
По словам российского лидера, Достоевский, Пушкин, Чайковский и другие великие деятели русской культуры будут жить, "как бы кому этого ни не хотелось".
Также в ходе выступления президент России Владимир Путин отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки.
LIFE / Павел Баранов