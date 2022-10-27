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27 октября, 14:25

Путин: Запад всегда играет на обострение

Западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.

"Так называемый Запад — условно, там нет никакого единства, особенно в последние месяцы, — предпринял ряд шагов на обострение. Собственно, они всегда играют на обострение — это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация продовольственных рынков. Плюс к этому уничтожение общеевропейских газопроводов", — перечислил российский лидер.

Путин: Запад не гнушается прямых диверсий

Путин: Запад не гнушается прямых диверсий

Ранее Путин уже заявлял, что правящие круги Запада сбросили маски на фоне событий на Украине и проявили своё истинное нутро.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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