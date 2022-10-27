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27 октября, 14:16

Экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной серёжкой" в Нидерландах

Экологи в футболках с надписью Just stop oil ("Просто остановите нефть") попытались испортить известную во всём мире картину нидерландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой". Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной серёжкой" в Нидерландах. Видео © Twitter / Kolpen

Всё произошло в местном музее "Маурицхёйс", где в настоящее время и выставлен шедевр. Один из активистов попытался приклеиться к картине, а второй облил её консервированным томатным супом. Пока не известно, повреждено ли произведение искусства. Музейный зал после случившегося пришлось закрыть. Теперь полиция проводит расследование.

Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме

Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме

Это уже не первое покушение на предметы искусства, совершённое активистами Just Stop Oil. Ранее Лайф сообщал о том, что они облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, а также фасад автосалона Aston Martin. Кроме того, пострадала картина Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, картина Клода Моне в музее Барберини и фигура Карла III в музее Тюссо.

Обложка ©

Twitter / Kolpen

Николь Вербер

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