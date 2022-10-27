Экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной серёжкой" в Нидерландах
Экологи в футболках с надписью Just stop oil ("Просто остановите нефть") попытались испортить известную во всём мире картину нидерландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой". Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной серёжкой" в Нидерландах. Видео © Twitter / Kolpen
Всё произошло в местном музее "Маурицхёйс", где в настоящее время и выставлен шедевр. Один из активистов попытался приклеиться к картине, а второй облил её консервированным томатным супом. Пока не известно, повреждено ли произведение искусства. Музейный зал после случившегося пришлось закрыть. Теперь полиция проводит расследование.
Это уже не первое покушение на предметы искусства, совершённое активистами Just Stop Oil. Ранее Лайф сообщал о том, что они облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, а также фасад автосалона Aston Martin. Кроме того, пострадала картина Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, картина Клода Моне в музее Барберини и фигура Карла III в музее Тюссо.
Twitter / Kolpen