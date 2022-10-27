Экоактивисты пытались испортить картину "Девушка с жемчужной серёжкой" в Нидерландах

Экологи в футболках с надписью Just stop oil ("Просто остановите нефть") попытались испортить известную во всём мире картину нидерландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой". Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Всё произошло в местном музее "Маурицхёйс", где в настоящее время и выставлен шедевр. Один из активистов попытался приклеиться к картине, а второй облил её консервированным томатным супом. Пока не известно, повреждено ли произведение искусства. Музейный зал после случившегося пришлось закрыть. Теперь полиция проводит расследование.