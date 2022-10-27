Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета на безопасность и оборону
Украинский лидер Владимир Зеленский внёс поправки в бюджет Незалежной, согласно которым расходы на оборонный сектор страны увеличиваются более чем на десять миллиардов долларов. Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.
"Этим законом, помимо прочего, по общему фонду государственного бюджета увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета — субъектам сектора национальной безопасности и обороны, в целом на 386,9 миллиарда гривен (10,48 миллиарда долларов по курсу национального банка Украины. — Прим. Лайфа)", — сказано в тексте.
Средства распределены следующим образом. Министерство обороны получит 9,9 миллиарда долларов, остальное поделят МВД, СБУ, главное управление разведки, госспецсвязь, а также управление госохраны.
Ранее стало известно, что Украина уже потратила весь годовой бюджет. В период с 24 февраля по 15 октября из бюджета ушло на расходы 1434,9 миллиарда гривен, а это 38,7 миллиарда долларов. Львиную долю (42,2%) отправили на выплату зарплат, в том числе военнослужащим.
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