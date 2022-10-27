Скандальный экс-посол Мельник попросил у Германии лазерное оружие для Украины

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил Берлин предоставить Незалежной лазерное оружие, которое не так давно прошло испытания и показало способность сбивать беспилотники. Запрос он опубликовал в "Твиттере".

"Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей", — написал Мельник.

Запрос дипломат сформировал после того, как издание Welt сообщило об успешных испытаниях в боевых условиях лазерного оружия, которое сумело сбить беспилотники. Отметим, что сами мероприятия прошли в августе, однако об их результатах стало известно только лишь сейчас.