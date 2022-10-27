"Это катастрофа": Биолог предупредил об опасной стороне популярной красноухой черепахи

В Северной столице набирают популярность небольшие красноухие черепахи, которых зачастую продают прямо у станций метро. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о проблемах, которые может принести такой питомец. Продавцы обещают, что черепашка останется небольшой, а на деле такие особи могут вырастать до 30 сантиметров в диаметре, прожив при этом 50 лет.

Рассказ биолога Павла Глазкова. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Родиной пресмыкающегося является Америка, из-за чего в России она не имеет естественных врагов, выедая всю живность, которую найдёт в нашей природе. Более того, нанести вред питомец может даже человеку, повредив фалангу как ребёнку, так и взрослому.

Если не пугает даже это, то будьте готовы создать для неё подходящие условия. Красноухим черепахам требуется просторный аквариум с подогревом и ультрафиолетовой лампой. По словам биолога, потратить на такие условия можно около 30 тысяч рублей.