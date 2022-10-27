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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 16:37
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К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода

К месту повреждения газопровода "Северный поток" прибыло судно оператора трубопровода, сообщила компания Nord Stream.

"Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции", — отмечается в сообщении.

Специалисты планируют провести калибровочные работы в течение суток и приступить к обследованию повреждённого участка. По их оценкам, это займёт от трёх до пяти дней. Из-за того, что часть обследования участка газопровода находится в экономической зоне Дании, компания ждёт от властей страны разрешения на проведение работ по оценке повреждений.

Сечин: Диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию
Сечин: Диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию

Как уже писал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

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Getty Images / Danish Defence

Николь Вербер
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