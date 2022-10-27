К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода

Специалисты планируют провести калибровочные работы в течение суток и приступить к обследованию повреждённого участка. По их оценкам, это займёт от трёх до пяти дней. Из-за того, что часть обследования участка газопровода находится в экономической зоне Дании, компания ждёт от властей страны разрешения на проведение работ по оценке повреждений.