Учёные предупредили мировое сообщество о надвигающейся глобальной катастрофе

Группа международных исследователей заявила, что человечество сталкивается с чрезвычайной климатической ситуацией, а состояние биосферы Земли достигло "красного кода". В этой связи они призвали мировое сообщество обратить внимание на данную проблему и принять соответствующие меры. Их статья опубликована в научном журнале BioScience.

"Ситуация приводит к потеплению планеты примерно на три градуса по Цельсию к 2100 году, уровню, которого Земля не испытывала за последние три миллиона лет. Последствия глобального потепления, такие как глобальный социальный коллапс, опасны и недооценены", — указано в материале.

Учёные объяснили, что изменение климата повлекло за собой появление различных природных катастроф, которые ранее встречались довольно редко. По их мнению, это связано со множеством взаимосвязанных процессов, включая общую тенденцию к потеплению, перемену характера осадков, повышение уровня моря, а также изменение струйных течений. Особенно катаклизмы вредят людям в регионах с низким уровнем доходов, которые внесли минимальный вклад в накопление парниковых газов, заявили авторы.

Согласно проведённым исследованиям, концентрация в атмосфере углекислого газа, способствующего глобальному потеплению, достигла рекордных значений и сейчас оказалась на самом высоком уровне за всю историю наблюдений. В заключение учёные заявили, что, если мировое сообщество не примет никаких мер для изменения сложившейся ситуации, человечество в скором времени столкнётся с глобальной катастрофой.