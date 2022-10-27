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27 октября, 13:32

Президент Австрии внезапно заявил, что Венгрия граничит с Россией

Президент Австрии Ван дер Беллен ошибочно заявил, что Венгрия граничит с Россией

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей венгерской коллегой Каталин Новак по ошибке заявил, что Россия граничит с Венгрией, хотя имел в виду Украину.

"Всегда приятно обсудить с соседями не только проблемы, но и ситуацию в мире, но на фоне нашей специальной ситуации... особенно важно обменяться мнением с европейскими партнёрами. Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России... эээ, так и Украины, особую роль", — заявил Ван дер Беллен.

Впрочем, тему России Ван дер Беллен тоже не забыл затронуть. По словам австрийского лидера, Вена продолжит поддерживать санкции ЕС, ведь они, по его словам, эффективны. Говоря о ситуации на Украине, президент заметил, что в Австрии сейчас находится около 80 тысяч беженцев из Незалежной.

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Getty Images / Heinz-Peter Bader

Артур Белкин

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