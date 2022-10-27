Президент Австрии внезапно заявил, что Венгрия граничит с Россией
Президент Австрии Ван дер Беллен ошибочно заявил, что Венгрия граничит с Россией
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей венгерской коллегой Каталин Новак по ошибке заявил, что Россия граничит с Венгрией, хотя имел в виду Украину.
"Всегда приятно обсудить с соседями не только проблемы, но и ситуацию в мире, но на фоне нашей специальной ситуации... особенно важно обменяться мнением с европейскими партнёрами. Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России... эээ, так и Украины, особую роль", — заявил Ван дер Беллен.
Впрочем, тему России Ван дер Беллен тоже не забыл затронуть. По словам австрийского лидера, Вена продолжит поддерживать санкции ЕС, ведь они, по его словам, эффективны. Говоря о ситуации на Украине, президент заметил, что в Австрии сейчас находится около 80 тысяч беженцев из Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал о непонятном поведении президента США Джо Байдена. Во время пресс-конференции после встречи с лидером Израиля Ицхаком Герцогом глава Белого дома неожиданно для всех начал передразнивать журналистов, которые задавали ему вопросы.
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Getty Images / Heinz-Peter Bader