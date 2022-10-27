Учёные доказали, что вейпинг гораздо опаснее курения обычных сигарет

Постоянное использование электронных сигарет или вейпинга приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом пишет журнал Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, ссылаясь на исследование Национального института здравоохранения США.

У вейперов наблюдается более высокая проницаемость клеток кровеносных сосудов, чем у курильщиков и у тех, кто избегает табак, отметили специалисты. А одновременное пристрастие к двум типам курения и вовсе способно в разы увеличить риски для здоровья.

"Электронные сигареты оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему способами, отличными от тех, которые вызываются табачным дымом. Другими словами, сигареты и электронные испарители могут вызывать разные заболевания сердечно-сосудистой системы", — предупреждают учёные.

В ходе эксперимента были взяты образцы крови у 120 добровольцев, среди которых пользователи электронных сигарет, обычные курильщики и некурящие. Затем учёные измерили выделение оксида азота, являющегося показателем функционирования клеток. Оказалось, что сосуды вейперов выполняют свои задачи гораздо хуже, чем у любителей классического курения.