В Запорожской области запретили продавать алкоголь военным

Власти Запорожской области, где с 19 октября действует военное положение, ограничили продажу алкоголя. В частности, запрет касается и военнослужащих. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Продажа спиртных напитков в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", — написал он в телеграм-канале.

При нарушении запрета предприниматели должны будут выплатить штраф — десять тысяч рублей за первое нарушение и тридцать тысяч за повторное.