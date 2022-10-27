В Запорожской области запретили продавать алкоголь военным
Власти Запорожской области, где с 19 октября действует военное положение, ограничили продажу алкоголя. В частности, запрет касается и военнослужащих. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Продажа спиртных напитков в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", — написал он в телеграм-канале.
При нарушении запрета предприниматели должны будут выплатить штраф — десять тысяч рублей за первое нарушение и тридцать тысяч за повторное.
А в Госдуме предложили запретить продавать крепкий алкоголь в маленькой таре, потому что такие небольшие баночки возле касс в магазинах "провоцируют спонтанную покупку". В пояснении указано, что почти в каждом магазине в кассовой зоне стоят "микродозы" алкоголя ёмкостью 50–100 г, а это делает горячительные напитки слишком доступными и приучает покупателей к толерантному отношению к выпивке.
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