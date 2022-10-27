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Опубликовано 27 октября 2022, 13:55
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В Госдуме призвали запретить продажу крепкого алкоголя в микротаре

В Госдуме предложили запретить продавать крепкий алкоголь в маленькой таре, потому что такие небольшие баночки возле касс в магазинах "провоцируют спонтанную покупку". RT ознакомился с соответствующим обращением депутата Виталия Милонова к вице-премьеру России — главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре, а также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя", указано в заявлении.

Милонов объяснил, что почти в каждом магазине в кассовой зоне стоят "микродозы" алкоголя ёмкостью 50–100 г, а это делает горячительные напитки слишком доступными и приучает покупателей к толерантному отношению к выпивке. При том что страна взяла курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками, напомнил депутат.

Изменились правила продажи алкоголя: Что нужно знать продавцам и покупателям
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Как ранее сообщалось, российский кабмин установил новые правила проверки водителей на алкоголь, данное постановление утверждено на шесть лет и вступит в силу с 1 марта 2023 года. Согласно решению правительства, замеры должны проводиться лишь в присутствии двух понятых или в случае съёмки процесса на видео.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Татьяна Миссуми
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