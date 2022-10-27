В Госдуме призвали запретить продажу крепкого алкоголя в микротаре

В Госдуме предложили запретить продавать крепкий алкоголь в маленькой таре, потому что такие небольшие баночки возле касс в магазинах "провоцируют спонтанную покупку". RT ознакомился с соответствующим обращением депутата Виталия Милонова к вице-премьеру России — главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре, а также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя", — указано в заявлении.

Милонов объяснил, что почти в каждом магазине в кассовой зоне стоят "микродозы" алкоголя ёмкостью 50–100 г, а это делает горячительные напитки слишком доступными и приучает покупателей к толерантному отношению к выпивке. При том что страна взяла курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками, напомнил депутат.