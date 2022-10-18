Изменились правила продажи алкоголя: Что нужно знать продавцам и покупателям Регионы с середины октября вводят новые правила продажи алкоголя в магазинах и ресторанах. Какие ограничения затронут продавцов и покупателей и за что можно получить штраф? 17 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

14 октября Правительство Тверской области сообщило, что запретило розничную продажу алкоголя в радиусе 500 метров от пунктов размещения военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации. Схожие меры приняли и во многих других регионах.

Так, в Забайкальском крае с 22 сентября запрещена продажа алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации на территориях ряда ЗАТО, а также на территориях муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов. Исключение составляет розничная продажа в кафе и магазинах беспошлинной торговли.

— Аналогичный запрет принят во Владимирской области постановлением от 7 октября 2022 г. № 679. Ограничения касаются также районов расположения воинских частей, где мобилизованные проходят подготовку. В Приморском крае с 4 октября региональным законом дополнены полномочия регионального правительства. Оно сможет ограничивать продажу алкогольной продукции в период мобилизации вплоть до полного запрета, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

В Воронежской области дополнительные ограничения на продажу алкоголя установлены с 3 октября. Так, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Речь идёт о маленьких магазинах и кафе с залом для обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров.

— Такое ограничение касается заведений, которые расположены в Воронежской области. Если же кафе или магазин находится в самом городе Воронеже, то ограничение жёстче. Продавать алкоголь нельзя в том случае, если площадь зала менее 70 метров, — пояснил Александр Спиридонов.

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Также новые правила продажи алкогольных напитков вводятся в Самарской области. Если там юрлицо собирается начать продажу спиртного, то его уставной капитал должен составлять не меньше 250 тысяч рублей. Предприниматель, торгующий крепкими напитками, должен иметь в собственности или арендовать помещение и склад общей площадью более 50 квадратных метров. Для сельской местности норматив в два раза меньше. Кстати, продавцы не имеют права разливать спиртное в тару покупателя, если её размер более полутора литров.

Советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Александр Федотов обратил внимание на то, что в интернет-пространстве широко распространились новости о якобы установленном с 1 октября 2022 года запрете на распитие алкогольной продукции в гаражах, находящихся в гаражных кооперативах.

— Давайте обратимся к законодательной базе. Статья 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" устанавливает особые требования к розничной продаже и употреблению алкогольной продукции. Согласно действующей редакции данной статьи, розничная продажа алкоголя не допускается в образовательных организациях, медучреждениях, заведениях культуры, — рассказал Александр Федотов.

При этом запрет на розничную продажу спиртного действует в отношении зданий и помещений, используемых для непосредственного осуществления соответствующих видов деятельности. Поэтому, например, в концертном зале алкоголь продавать нельзя, но в специально отведённом помещении общественного питания (кафе или буфет) можно.

Александр Федотов отметил, что перечень мест, где нельзя распивать спиртные напитки, весьма обширный. Сюда относятся в том числе спортивные объекты, детские площадки, дворы, места массового скопления людей, парки и скверы.

— Перечень очень большой, но гаражей в нём нет. Однако стоит отметить, что федеральный закон наделяет органы власти субъектов РФ возможностью вводить дополнительные ограничения по продаже и распитию алкогольных напитков или уточнять существующие в законе. Например, в Московской области запрещена реализация алкогольной продукции на ярмарках в любом виде. В Ленинградской области установлены запреты на продажу алкогольной продукции в определённые праздники, например в День молодёжи или в День знаний, — рассказал Александр Федотов.

ТАСС / Lino Mirgeler / dpa Как вы считаете, достаточно ли имеющихся ограничений на продажу алкогольных напитков? 0 Да, других мер не нужно Нет, нужно и дальше ограничивать продажу спиртного

Авторы Нина Важдаева