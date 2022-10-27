"Имеет и возможность, и мотив": Американский полковник вычислил организатора подрыва "Северных потоков"
Американский полковник в отставке Блэк нашёл у США явный мотив для подрыва "Потоков"
Диверсию на "Северных потоках" могли устроить несколько стран НАТО, заявил полковник американской армии в отставке и бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк. Но, по его оценке, именно у США был самый прозрачный мотив для саботажа.
"У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог. <...> Моя догадка — это сделали США. <...> Именно они имеют и средства, и возможность, и мотив", — заявил Блэк.
Бывший сенатор также напомнил угрозы американского президента Джо Байдена. Американский лидер открыто заявлял, что может уничтожить "Северный поток – 2" в случае "вторжения России на Украину", несмотря на огромные вложения в проект своего союзника и партнёра — Германии.
"Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведёт моя страна", — подчеркнул экс-сенатор.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
ТАСС / Zuma