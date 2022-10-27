Тина Канделаки опубликовала фото страниц "израильского паспорта" Собчак

Российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своём телеграм-канале фотографии страниц якобы израильского паспорта уехавшей из России в Литву коллеги Ксении Собчак. Это именно тот документ, по которому журналистка пересекла границу, чтобы скрыться от преследования по делу о вымогательстве, уверяет она. Достоверность сканов официально не подтверждена.

При этом сама Собчак неоднократно публично опровергала получение второго гражданства, как в прошлом году, так и в этом. "Как всегда, за словами — ложь и ничего более", — сделала вывод Канделаки.