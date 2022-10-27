Тина Канделаки опубликовала фото страниц "израильского паспорта" Собчак
Российская телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своём телеграм-канале фотографии страниц якобы израильского паспорта уехавшей из России в Литву коллеги Ксении Собчак. Это именно тот документ, по которому журналистка пересекла границу, чтобы скрыться от преследования по делу о вымогательстве, уверяет она. Достоверность сканов официально не подтверждена.
При этом сама Собчак неоднократно публично опровергала получение второго гражданства, как в прошлом году, так и в этом. "Как всегда, за словами — ложь и ничего более", — сделала вывод Канделаки.
Напомним, накануне в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак, предварительно, тоже проходит по данному делу как подозреваемая. Но она успела уехать из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
ТАСС / Сергей Карпухин