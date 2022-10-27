В Красноярске мама покрасила волосы в синий в поддержку школьницы, которую затравила завуч

Мать 10-летней школьницы из Красноярска перекрасила волосы в синий цвет в поддержку дочери, которая столкнулась с настоящей травлей со стороны педагогов и завуча из-за цветных прядей. Учебное заведение считается очень престижным и находится в самом центре города, но отличается строгими взглядами, пишет kp.ru.

Мама ученицы престижной школы Красноярска рассказала о травле девочки учителями из-за бирюзовых прядей. Видео © kp.ru

Женщину вызвали на ковёр из-за внешности дочери. Но перед этим завуч лично приходила к ученикам и при всех говорила, что ученица четвёртого класса выглядит как Фиона из "Шрека". Она же пригрозила лишить зарплаты классного руководителя школьницы, если та "не уберёт это всё со своей головы". Сами же учителя только кивали головой, повторяя, что "это несерьёзно и ребёнка могут перестать пускать в школу". Мать же пошла в туда, но ясно обозначила, что поддерживает дочь.

"Честно говоря, это наш далеко не первый опыт окрашивания волос. В прошлом учебном году я прядки у лица ей осветляла, они были такие рыженькие. Летом они были розовые. А к осени она захотела сделать что-то более интересное и выбрала бирюзовый оттенок. Мы не думали, что будут из-за этого такие проблемы, сейчас дети любят волосы окрашивать, чёлки — розовые, синие цвета. Что такого?" — возмутилась родительница.

Мать девочки предложила директору встречу, предварительно изучила все федеральные законы и выяснила, что в России нет закреплённой нормы, согласно которой школа может требовать от учеников только натуральных оттенков волос.

"А чтобы избежать вопроса "Что же вы не ходите тогда с синими волосами, если это норма?", я добавила и себе несколько синих прядей. Так и пришла! Разговора адекватного не получилось. Мне заявили, что всё это первые звоночки и "непонятно, что из неё вырастет", — рассказала женщина. При этом матери намекнули, что девочка может "по показателям успеваемости" не перейти в пятый класс.