Названы самые яркие симптомы инсульта

Ежегодно в Санкт-Петербурге регистрируется 20 тысяч случаев инсульта,15–20% которых приходятся на граждан младше 65 лет. Главный невролог Северной столицы и доктор медицинских наук Игорь Вознюк рассказал газете "Петербургский дневник" о симптомах недуга и необходимых при его выявлении действиях. По его словам, есть три основных признака.

"Самое яркое и простое: если человек спал-спал и не проснулся. Либо он бодрствовал и вдруг перестал бодрствовать. Это признаки того, что мозг пострадал. И уже не имеет значения, инсульт это или что-то другое. Это повод вызвать скорую помощь и срочно госпитализировать. Работают общие биологические законы: если в течение часа успеваем уточнить причины этого состояния и в течение 4,5 часа начать лечение, значит, успеваем помочь", — рассказал эксперт.

Он отметил и другие симптомы, которые проявляются частично или являются фатальными. Среди таких нарушение подвижности или чувствительности части тела, а также проблемы с речью. Если у вас или ваших близких "каша во рту", то это повод немедленно вызвать врачей. Чем тяжелее вышеописанные симптомы, тем хуже сложившаяся картина.

При разговоре с диспетчером скорой нужно назвать время, когда появились первые признаки. Это важно, так как некоторые современные технологии, которые способны спасти человека, можно применять лишь в определённые сроки. У вас также могут спросить, как сильно и когда поменялось состояние пациента, чтобы понять, какое плечо его доставки нужно задействовать.

"Если отмечаются нарушения все вместе, то есть не двигаются рука, нога, есть потеря речи и поля зрения, это означает повреждение или разрыв крупного сосуда, тогда приоритетна доставка в стационар, который обладает необходимой хирургической помощью", — добавил Вознюк.

По словам невролога, большинство пациентов, которые сами вызывают себе скорую, успевают поступить в медучреждение вовремя, а исключением являются те, кто имеет нарушение речи. Главное — не игнорировать симптомы и не бояться "побеспокоить" близких или врачей.