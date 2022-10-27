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27 октября, 14:50

Названы заболевания, при которых противопоказано закаляться

Врач Кашух: Закаливание противопоказано людям с гипертонией, аллергией на холод и астмой

По словам кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, закаливание противопоказано людям с гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, аллергией на холод и бронхиальной астмой. А при наличии хронических болезней перед началом процедуры необходимо проконсультироваться с врачом. Если же вы не подходите под вышеописанные категории, то вам будут полезны советы по правильной закалке.

"Главное — постепенность и регулярность действий, чтобы не нанести вред организму. Детям и пожилым людям рекомендуется медленное снижение температуры воды при обливании: на 1–2 градуса через несколько дней. Начинают при этом с тёплой воды 34–35 С", приводит слова эксперта Ura.ru.

Если речь идёт о взрослом человеке, то начинать закаляться можно с более низких температур. Например, с 8–12 градусов выше нуля. При этом первые две недели лучше обливать после душа лишь кисти, ещё через две — локти и колени. Уже после этого можно попробовать поливать всё тело.

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Ранее Лайф рассказывал о трёх советских привычках, продлевающих жизнь. Одной из таких как раз и является закаливание.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
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