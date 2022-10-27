Путин указал на кровавую и опасную игру Запада, где на кон поставлена власть над миром
Игра, которую сегодня ведёт Запад, — кровавая и опасная. С такой оценкой политики западных стран выступил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная", — заявил российский лидер.
По словам главы государства, эта игра полностью отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность и не ставит ни во что интересы других государств. Так можно оценить действия западных стран, "если прямо не говорить об отрицании". Однако на практике именно это и происходит, отметил Путин.
В рамках выступления на тему "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех" Путин также отметил, что Запад всегда играет на обострение.
© LIFE / Павел Баранов