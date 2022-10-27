Путин назвал "странноватыми" модные на Западе тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов

Президент России Владимир Путин считает "странноватыми" западные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов, однако признаёт их право на своей территории делать "что угодно". Речь об этом зашла во время его выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер отметил, что требовать от других "следовать в том же направлении" Запад точно не вправе.

"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Пускай делают что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении", — рассуждает Путин.

Президент России подчеркнул, что в этом плане западному миру противостоят традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии, составляющие основу мировой цивилизации.

"Теряя превосходство, Запад быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и право этого западного меньшинства должно быть обеспечено, но наравне с правами всех остальных", — указал он.