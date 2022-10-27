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27 октября, 14:55

Путин: Предлагаемый Западом "порядок" позволяет ему жить без всяких правил

Порядок, основанный на правилах западных стран, даёт им возможность жить вообще без правил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, уже неоднократно отмечались серьёзные сдвиги, происходящие в мире, риски, которые связаны с деградацией мировых институтов, а также с размыванием принципов коллективной безопасности и подменой международного права так называемыми правилами.

"Вот хотел сказать: "Понятно, кем придуманными", но, пожалуй, и это не точно. Вообще непонятно, кем придуманы, на чём основаны эти "правила", что внутри этих "правил". Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило: чтобы власть предержащие, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил и всё им было бы позволено, всё бы сходило с рук, что бы они ни делали", — подчеркнул российский лидер.

Путин предупредил Запад: Посеявший ветер пожнёт бурю

Путин предупредил Запад: Посеявший ветер пожнёт бурю

Кроме того, в ходе выступления Путин отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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