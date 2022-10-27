Путин: Предлагаемый Западом "порядок" позволяет ему жить без всяких правил

По словам главы государства, уже неоднократно отмечались серьёзные сдвиги, происходящие в мире, риски, которые связаны с деградацией мировых институтов, а также с размыванием принципов коллективной безопасности и подменой международного права так называемыми правилами.

"Вот хотел сказать: "Понятно, кем придуманными", но, пожалуй, и это не точно. Вообще непонятно, кем придуманы, на чём основаны эти "правила", что внутри этих "правил". Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило: чтобы власть предержащие, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил и всё им было бы позволено, всё бы сходило с рук, что бы они ни делали", — подчеркнул российский лидер.